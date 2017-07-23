Дмитрий Стоцкий: На табло 0:0 - значит, все справедливо и так должно было случиться
Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).
- Почти набрали форму. Думаю, к следующим играм будут более оптимальные кондиции.
- Результатом удовлетворены?
- Играли с чемпионом страны, могли и выиграть, и проиграть. Игра шла и в те, и в другие ворота. Ничья - закономерный результат.
- Йокич назвал результат справедливым, хотя «Уфа» даже забила - пусть и из офсайда.
- На табло 0:0 - значит, все справедливо и так должно было случиться, - передает слова Стоцкого корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью - 0:0. Уфимцы набрали четыре очка и остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Красно-белые идут на восьмом месте, имея в активе два очка.
29 июля подопечные Сергея Семака встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». «Спартак» 31 июля примет на «Открытие Арене» казанский «Рубин».
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция