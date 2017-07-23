Дмитрий Стоцкий: На табло 0:0 - значит, все справедливо и так должно было случиться

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).

- Почти набрали форму. Думаю, к следующим играм будут более оптимальные кондиции.

- Результатом удовлетворены?

- Играли с чемпионом страны, могли и выиграть, и проиграть. Игра шла и в те, и в другие ворота. Ничья - закономерный результат.

- Йокич назвал результат справедливым, хотя «Уфа» даже забила - пусть и из офсайда.

- На табло 0:0 - значит, все справедливо и так должно было случиться, - передает слова Стоцкого корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью - 0:0. Уфимцы набрали четыре очка и остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Красно-белые идут на восьмом месте, имея в активе два очка.

29 июля подопечные Сергея Семака встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». «Спартак» 31 июля примет на «Открытие Арене» казанский «Рубин».