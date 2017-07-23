Сальваторе Боккетти: Петкович играл очень хорошо, ему нужно время и наша поддержка

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Уфы» (0:0).

- Конечно, мы хотели одержать две победы, а получилось две ничьи, но в этом нет ничего страшного. Мы посмотрим вперед. Нам не стоит переживать, если будем играть так, как сегодня. У нас были моменты, но в следующих матчах все будет хорошо.

- Как оцените дебют Петковича?

- Он очень хорошо играл, но это его первая встреча, ему нужно время и наша поддержка, - передает слова Боккетти корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью - 0:0. Уфимцы набрали четыре очка и остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Красно-белые идут на восьмом месте, имея в активе два очка.

29 июля подопечные Сергея Семака встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». «Спартак» 31 июля примет на «Открытие Арене» казанский «Рубин».