Дмитрий Живоглядов: И «Уфа», и «Спартак» могли выиграть. Это потеря очков для обеих команд

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).

- Думаю, и мы могли выиграть, и «Спартак». Так что это потеря очков для обеих команд.

- Настрой на «Спартак» был особенный?

- Обычный настрой, как и на все другие игры. Настраивались на победу.



- Какой была установка?

- Побеждать. Подробностей не будет.



- «Спартак» сыграл так, как вы и ожидали?

- Это уже не ко мне, а к тренеру «Спартака».



- В перерыве Сергей Семак сделал какие-то корректировки?

- Я не буду говорить.



- Как оцените свою игру?

- Есть к чему стремиться.



- У команды 4 очка после двух туров. Как оцените такой старт?

- Рано еще что-то оценивать, прошло всего два тура. После 15-17 туров надо будет уже смотреть. Если будем так же высоко - будет хорошо. Еще впереди все.



- Какие задачи стоят перед командой?

- Побеждать в каждой конкретной игре, - передает слова Живоглядова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью - 0:0. Уфимцы набрали четыре очка и остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Красно-белые идут на восьмом месте, имея в активе два очка.

29 июля подопечные Сергея Семака встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». «Спартак» 31 июля примет на «Открытие Арене» казанский «Рубин».