Дмитрий Живоглядов: И «Уфа», и «Спартак» могли выиграть. Это потеря очков для обеих команд
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).
- Думаю, и мы могли выиграть, и «Спартак». Так что это потеря очков для обеих команд.
- Настрой на «Спартак» был особенный?
- Обычный настрой, как и на все другие игры. Настраивались на победу.
- Какой была установка?
- Побеждать. Подробностей не будет.
- «Спартак» сыграл так, как вы и ожидали?
- Это уже не ко мне, а к тренеру «Спартака».
- В перерыве Сергей Семак сделал какие-то корректировки?
- Я не буду говорить.
- Как оцените свою игру?
- Есть к чему стремиться.
- У команды 4 очка после двух туров. Как оцените такой старт?
- Рано еще что-то оценивать, прошло всего два тура. После 15-17 туров надо будет уже смотреть. Если будем так же высоко - будет хорошо. Еще впереди все.
- Какие задачи стоят перед командой?
- Побеждать в каждой конкретной игре, - передает слова Живоглядова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью - 0:0. Уфимцы набрали четыре очка и остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Красно-белые идут на восьмом месте, имея в активе два очка.
29 июля подопечные Сергея Семака встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». «Спартак» 31 июля примет на «Открытие Арене» казанский «Рубин».
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция