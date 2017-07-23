Вячеслав Кротов: «Уфа» рада, что набрала очки в игре со «Спартаком»

Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).

- Игра была интересная: моменты были и у «Спартака», и у нас. Болельщикам встреча понравилась, а мы рады, что набрали очки.

- На «Спартак» был особенный настрой?

- Не сказал бы. Да, я бывший игрок «Спартака», но мне просто хотелось показать все, на что я способен.

- Ничьей довольны?

- Это неплохой результат, - передает слова Кротова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью - 0:0. Уфимцы набрали четыре очка и остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Красно-белые идут на восьмом месте, имея в активе два очка.

29 июля подопечные Сергея Семака встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». «Спартак» 31 июля примет на «Открытие Арене» казанский «Рубин».