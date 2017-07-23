Массимо Каррера: Для победы над «Уфой» не хватило гола. А так – «Спартак» провел хороший матч

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Уфы» (0:0).

Все футболисты соперника провели хороший матч. Они хорошо оборонялись и, кроме того, прессинговали нас за счет двух нападающих. Поздравляю команду соперника.С физическими кондициями Дениса. Три матча за неделюэто много. Я дал ему отдохнуть.Гола, а такмы провели хороший матч. Мало что позволили сделать «Уфе». Создавали моменты, но не забивали. Именно в таких случаях матчи и завершаются со счетом 0:0. К тому же иногда мы медленно начинали атакии соперник успевал занять верные позиции на поле,передает слова Карреры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью - 0:0. Уфимцы набрали четыре очка и остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Красно-белые идут на восьмом месте, имея в активе два очка.

29 июля подопечные Сергея Семака встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». «Спартак» 31 июля примет на «Открытие Арене» казанский «Рубин».