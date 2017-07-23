Массимо Каррера: Для победы над «Уфой» не хватило гола. А так – «Спартак» провел хороший матч
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Уфы» (0:0).– Кого из игроков «Уфы» вы бы выделили по итогам сегодняшнего матча?
– Все футболисты соперника провели хороший матч. Они хорошо оборонялись и, кроме того, прессинговали нас за счет двух нападающих. Поздравляю команду соперника.
– Почему на матч вышел Тимофеев, а не Глушаков? С чем это связано?
– С физическими кондициями Дениса. Три матча за неделю – это много. Я дал ему отдохнуть.
– Чего не хватило для победы над «Уфой»?
– Гола, а так – мы провели хороший матч. Мало что позволили сделать «Уфе». Создавали моменты, но не забивали. Именно в таких случаях матчи и завершаются со счетом 0:0. К тому же иногда мы медленно начинали атаки – и соперник успевал занять верные позиции на поле, – передает слова Карреры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью - 0:0. Уфимцы набрали четыре очка и остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Красно-белые идут на восьмом месте, имея в активе два очка.
29 июля подопечные Сергея Семака встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». «Спартак» 31 июля примет на «Открытие Арене» казанский «Рубин».
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция