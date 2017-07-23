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Массимо Каррера: Для победы над «Уфой» не хватило гола. А так – «Спартак» провел хороший матч

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Уфы» (0:0). 

– Кого из игроков «Уфы» вы бы выделили по итогам сегодняшнего матча? 
 Все футболисты соперника провели хороший матч. Они хорошо оборонялись и, кроме того, прессинговали нас за счет двух нападающих. Поздравляю команду соперника. 

 Почему на матч вышел Тимофеев, а не Глушаков? С чем это связано?
 С физическими кондициями Дениса. Три матча за неделю  это много. Я дал ему отдохнуть. 

 Чего не хватило для победы над «Уфой»?
 Гола, а так  мы провели хороший матч. Мало что позволили сделать «Уфе». Создавали моменты, но не забивали. Именно в таких случаях матчи и завершаются со счетом 0:0. К тому же иногда мы медленно начинали атаки  и соперник успевал занять верные позиции на поле,  передает слова Карреры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью - 0:0. Уфимцы набрали четыре очка и остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Красно-белые идут на восьмом месте, имея в активе два очка.

29 июля подопечные Сергея Семака встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». «Спартак» 31 июля примет на «Открытие Арене» казанский «Рубин».

Матч

Уфа - Спартак - 0:0

Состав

Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш

Предупреждения:

Табидзе, 80 - Комбаров, 77

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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