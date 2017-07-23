«Спартак» и «Уфа» сыграли вничью

«Уфа» и «Спартак» завершили вничью (0:0) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера произвел пять перестановок в стартовом составе по сравнению с матчем первого круга с «Динамо» (2:2) в Химках.

С первых минут на поле вышли защитники Марко Петкович, Георгий Джикия, а также полузащитники Артем Тимофеев, Ивелин Попов и Зелимхан Бакаев.

Отметим, что в запасе остался капитан «Спартака» Денис Глушаков. В итоге матч завершился без забитых мячей.

Таким образом, после двух туров у «Уфы» стало четыре очка, а у «Спартака» – два.

В третьем туре «Спартак» 31 июля примет «Краснодар», а «Уфа» за два дня до этого сыграет в гостях с «Уралом».

РФПЛ

2-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча