«Спартак» сыграл 0:0 впервые с сентября 2014 года
«Спартак» завершил
нулевой ничьей матч второго тура премьер-лиги с «Уфой» на стадионе «Нефтяник» в
Уфе.
Таким образом, «Спартак» сыграл 0:0 впервые с сентября 2014 года.
27 сентября 2014 красно-белые под руководством Мурата Якина завершили без голов гостевой матч с «Зенитом» на стадионе «Петровский».
Напомним, после двух туров «Спартак» набрал два очка. В первом туре действующие чемпионы сыграли с «Динамо» (2:2).
В третьем туре 31 июля «Спартак» проведет первый домашний матч сезона и примет «Краснодар».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция