Лам признан футболистом года в Германии по версии журналистов

Бывший защитник «Баварии» Филипп Лам был признан футболистом года в Германии. Об этом информирует официальный сайт мюнхенской команды.

Как сообщается, обладатель данной награды был выбран путем голосования членов ассоциации немецких спортивных журналистов. За Лама было отдано 242 голоса. Он опередил полузащитника «Реала» Тони Крооса (192 голоса) и форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга (120).

Отмечается, что всего в голосовании приняли участие 885 журналистов.

Напомним, что 33-летний Лам завершил карьеру игрока по окончании сезона-2016/17. Ранее футболист отклонил предложение «Баварии» занять пост спортивного директора клуба. В составе сборной Германии Филипп стал чемпионом мира в 2014 году. Играя за «Баварию», он стал восьмикратным чемпионом страны.

В конце мая защитник на специальной церемонии был введен в Зал славы «Баварии».