Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Спартак
Футбол  Шотландия- : -Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо0 : 0Урал
Футбол  Ростов- : -Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лам признан футболистом года в Германии по версии журналистов

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Бывший защитник «Баварии» Филипп Лам был признан футболистом года в Германии. Об этом информирует официальный сайт мюнхенской команды.

Как сообщается, обладатель данной награды был выбран путем голосования членов ассоциации немецких спортивных журналистов. За Лама было отдано 242 голоса. Он опередил полузащитника «Реала» Тони Крооса (192 голоса) и форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга (120).

Отмечается, что всего в голосовании приняли участие 885 журналистов.

Напомним, что 33-летний Лам завершил карьеру игрока по окончании сезона-2016/17. Ранее футболист отклонил предложение «Баварии» занять пост спортивного директора клуба. В составе сборной Германии Филипп стал чемпионом мира в 2014 году. Играя за «Баварию», он стал восьмикратным чемпионом страны. 

В конце мая защитник на специальной церемонии был введен в Зал славы «Баварии».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник «Баварии» Хуан Бернат пропустит два месяца из-за травмыЗащитник мюнхенской Баварии Хуан Бернат будет вынужден пропустить старт сезона в бундеслиге.Винченцо Монтелла: Бакка не сыграет в Лиге Европы из-за будущих решений по трансферамГлавный тренер «Милана» Винченцо Монтелла объяснил, почему форвард Карлос Бакка не сыграл в матче Международного кубка чемпионов с «Баварией» (4:0) на стадионе в Шэньчжэне.Матс Хуммельс: «Милану» голы дались очень легкоЗащитник «Баварии» Матс Хуммельс высказался о поражении от «Милана» (0:4) в матче Международного кубка чемпионов на стадионе в Шэньчжэне.Карло Анчелотти: «Бавария» сыграла неудачно, нам еще нужно времяГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал итог матча Международного кубка чемпионов с «Миланом» (0:4) на стадионе в Шэньчжэне.«Кельн» заплатил 7 млн евро за 20-летнего игрока хихонского «Спортинга»«Кельн» заплатил 7 млн евро за 20-летнего игрока хихонского «Спортинга»Защитник хихонского «Спортинга» Хорхе Мере перешел в «Кельн», сообщает официальный сайт немецкого клуба.«Спартак» может арендовать форварда «Вердера» КрузеИнтерес к нападающему «Вердера» Максу Крузе проявляет «Спартак». Об этом сообщают немецкие СМИ.2011 – изгой, 2017 – капитан. Как Нойер захватил власть в Мюнхене2011 – изгой, 2017 – капитан. Как Нойер захватил власть в Мюнхене«Советский спорт» рассказывает о том, как Мануэль Нойер за 6 лет проделал путь от «красной тряпки» для фанатов «Баварии» до капитана командыЮрген Клопп: Матешиц – счастливый человек. «РБ Лейпциг» может не продавать своих игроковГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова владельца клуба «РБ Лейциг» Дитриха Матешица, который заявил, что полузащитник Наби Кейта останется в его команде до окончания срока действия контракта.«Бавария» готова продать Ренату Саншеша за 48 миллионов евроПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге озвучил сумму, при условии выплаты которой клуб готов будет расстаться с португальским полузащитником Ренату Саншешем.Хавьер «Чичарито» Эрнандес стал игроком «Вест Хэма»Форвард Хавьер Эрнандес по прозвищу «Чичарито», ранее выступавший за «Байер», стал игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.«Сток Сити» проявляет интерес к Ярмоленко и Коноплянке«Сток Сити» интересуется полузащитником киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко и хавбеком «Шальке» Евгением Коноплянкой. Об этом сообщает британское издание The Sentinel.Форвард «Вердера» Крузе попал в сферу интересов «Спартака»В сферу интересов московского «Спартака» попал форвард «Вердера» Макс Крузе, сообщает Bild.Роббен и Боатенг восстановились после травм и возобновили тренировки в Мюнхене (видео)Вингер «Баварии» Арьен Роббен и центральный защитник Жером Боатенг вернулись к тренировочному процессу на базе «Баварии».«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного Кубка чемпионов«Арсенал» на предсезонном турнире в Шанхае переиграл «Баварию» в серии послематчевых пенальти.Мануэль Нойер стал новым капитаном «Баварии»Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер назначен новым капитаном мюнхенской «Баварии».Томас Мюллер может сменить клуб нынешним летомПо информации Bild, сразу несколько европейских грандов интересуются форвардом «Баварии» Томасом Мюллером.«Бавария» – «Арсенал» - 1:1 (по пен. 2:3). Как это былоВ матче международного кубка чемпионов мюнхенская «Бавария» сыграет с лондонским «Арсеналом».«Рома» ведет переговоры с ТоляномЗащитник «Хоффенхайма» Джереми Толян может стать игроком «Ромы». Об этом сообщают итальянские СМИ.Рыночные отношения. Как европейские гранды подготовились к сезонуРыночные отношения. Как европейские гранды подготовились к сезону«ССФ» исследует, как работают на трансферном рынке ведущие клубы европейских топ-чемпионатов, и оценивает их перспективы в новом сезоне.Карло Анчелотти: Не хотел бы говорить, почему Санчеса не будет в «Баварии»Наставник мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о переговорах с Алексисом Санчесом, а также прокомментировал переход Хамеса Родригеса.
Футбол
Сергей Семак: Доволен отношением ребят к встрече со «Спартаком»
Футбол
Массимо Каррера: Для победы над «Уфой» не хватило гола. А так – «Спартак» провел хороший матч
Футбол
Дмитрий Живоглядов: И «Уфа», и «Спартак» могли выиграть. Это потеря очков для обеих команд
Футбол
Вячеслав Кротов: «Уфа» рада, что набрала очки в игре со «Спартаком»
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Филипп Лам
Филипп Ламвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости