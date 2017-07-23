Сергей Семак: Доволен отношением ребят к встрече со «Спартаком»
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).
- Это была интересная игра, а моменты были и у нас, и у «Спартака». В этой встрече мы сыграли в свою силу, результат закономерен, по самоотдаче была неплохая игра. Мы знаем, как силен «Спартак» в атаке, все-таки это чемпион России, я доволен отношением ребят к этой встрече.
- Травма Карпа серьезна?
- Замена не была связана с травмой. У него другая проблема, не буду ее озвучивать, но ничего серьезного, - передает слова Семака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью - 0:0. Уфимцы набрали четыре очка и остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Красно-белые идут на восьмом месте, имея в активе два очка.
29 июля подопечные Сергея Семака встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». «Спартак» 31 июля примет на «Открытие Арене» казанский «Рубин».
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция