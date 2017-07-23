Сергей Семак: Доволен отношением ребят к встрече со «Спартаком»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).

- Это была интересная игра, а моменты были и у нас, и у «Спартака». В этой встрече мы сыграли в свою силу, результат закономерен, по самоотдаче была неплохая игра. Мы знаем, как силен «Спартак» в атаке, все-таки это чемпион России, я доволен отношением ребят к этой встрече.

- Травма Карпа серьезна?

- Замена не была связана с травмой. У него другая проблема, не буду ее озвучивать, но ничего серьезного, - передает слова Семака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью - 0:0. Уфимцы набрали четыре очка и остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Красно-белые идут на восьмом месте, имея в активе два очка.

29 июля подопечные Сергея Семака встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». «Спартак» 31 июля примет на «Открытие Арене» казанский «Рубин».