Александр Мирзоян: Целостности игры у «Спартака» пока нет
Ветеран «Спартака» Александр Мирзоян поделился впечатлениями от матча красно-белых против «Уфы» (0:0) в рамках второго тура чемпионата России.
- Дело в том, что пока сама игра не до конца поставлена. Идет постоянная ротация состава, а когда это происходит, игроки не могут точно определиться по игре. Переживать надо всегда, а особенно - когда проигрываешь. Надо понять, почему не забиваются голы, хотя эпизодами было интересно смотреть на взаимодействия игроков. Но целостности игры пока нет. А очки-то теряются, этих трех очков может и не хватить в конце сезона. Это надо учитывать, - рассказал Мирзоян «Р-Спорт».
После двух туров у «Уфы» стало четыре очка, а у «Спартака» – два. В третьем туре «Спартак» 31 июля примет «Краснодар», а «Уфа» за два дня до этого сыграет в гостях с «Уралом».
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция