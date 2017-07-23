Александр Мирзоян: Целостности игры у «Спартака» пока нет

Ветеран «Спартака» Александр Мирзоян поделился впечатлениями от матча красно-белых против «Уфы» (0:0) в рамках второго тура чемпионата России.

- Дело в том, что пока сама игра не до конца поставлена. Идет постоянная ротация состава, а когда это происходит, игроки не могут точно определиться по игре. Переживать надо всегда, а особенно - когда проигрываешь. Надо понять, почему не забиваются голы, хотя эпизодами было интересно смотреть на взаимодействия игроков. Но целостности игры пока нет. А очки-то теряются, этих трех очков может и не хватить в конце сезона. Это надо учитывать, - рассказал Мирзоян «Р-Спорт».

После двух туров у «Уфы» стало четыре очка, а у «Спартака» – два. В третьем туре «Спартак» 31 июля примет «Краснодар», а «Уфа» за два дня до этого сыграет в гостях с «Уралом».