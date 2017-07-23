Евгений Ловчев: Каррера показал, что Глушаков не является незаменимым

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче «Уфа» - «Спартак».

- Почему Каррера дал отдохнуть Глушаковув матче с «Уфой»? Потому что Денис неудачно начал этот сезон. Кубок Конфедерации в актив ему не запишешь, и в первых матчах на Суперкубок и в чемпионате тоже пока не блистал. Поэтому Каррера легко его поменял, потому что Глушаков не является незаменимым. И итальянец это ему показал.

«Спартак» потерял 4 очка, но выглядел в этих матчах не хуже «Динамо» и «Уфы», но эти команды не будут бороться за чемпионство.

Матч 2-го тура РФПЛ «Уфа» - «Спартак» завершился вничью 0:0.