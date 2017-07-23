Евгений Ловчев: Каррера показал, что Глушаков не является незаменимым
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче «Уфа» - «Спартак».
- Почему Каррера дал отдохнуть Глушаковув матче с «Уфой»? Потому что Денис неудачно начал этот сезон. Кубок Конфедерации в актив ему не запишешь, и в первых матчах на Суперкубок и в чемпионате тоже пока не блистал. Поэтому Каррера легко его поменял, потому что Глушаков не является незаменимым. И итальянец это ему показал.
«Спартак» потерял 4 очка, но выглядел в этих матчах не хуже «Динамо» и «Уфы», но эти команды не будут бороться за чемпионство.
Матч 2-го тура РФПЛ «Уфа» - «Спартак» завершился вничью 0:0.
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция