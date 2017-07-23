«Спартак» отстает от своего прошлогоднего графика на 4 очка

В матче второго тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Уфой» – 0:0.

Это вторая подряд ничья, в первом туре красно-белые сыграли с «Динамо» – 2:2. Таким образом, сейчас у «Спартака» два очка.

Отметим, что в прошлом сезоне «Спартак» выиграл два стартовых тура – 4:0 у «Арсенала» и 1:0 у «Крыльев Советов». Отставание от прошлогоднего графика составляет 4 очка.

Добавим также, что последний раз «Спартак» завершил матч чемпионата со счетом 0:0 27 сентября 2014 года – с «Зенитом».