«Спартак» отстает от своего прошлогоднего графика на 4 очка
В матче второго тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Уфой» – 0:0.
Это вторая подряд ничья, в первом туре красно-белые сыграли с «Динамо» – 2:2. Таким образом, сейчас у «Спартака» два очка.
Отметим, что в прошлом сезоне «Спартак» выиграл два стартовых тура – 4:0 у «Арсенала» и 1:0 у «Крыльев Советов». Отставание от прошлогоднего графика составляет 4 очка.
Добавим также, что последний раз «Спартак» завершил матч чемпионата со счетом 0:0 27 сентября 2014 года – с «Зенитом».
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция