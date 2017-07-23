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«Спартак» отстает от своего прошлогоднего графика на 4 очка

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче второго тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Уфой» – 0:0.

Это вторая подряд ничья, в первом туре красно-белые сыграли с «Динамо» – 2:2. Таким образом, сейчас у «Спартака» два очка.

Отметим, что в прошлом сезоне «Спартак» выиграл два стартовых тура – 4:0 у «Арсенала» и 1:0 у «Крыльев Советов». Отставание от прошлогоднего графика составляет 4 очка.

Добавим также, что последний раз «Спартак» завершил матч чемпионата со счетом 0:0 27 сентября 2014 года – с «Зенитом».

Матч

Уфа - Спартак - 0:0

Состав

Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш

Предупреждения:

Табидзе, 80 - Комбаров, 77

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
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