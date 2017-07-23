Александр Бубнов: «Спартаку» на сей раз не хватило созидательной атакующей игры

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча второго тура чемпионата России между «Уфой» и «Спартаком» (0:0).

– Чего не хватило «Спартаку» для победы? Если в дерби с «Динамо» «Спартак» упустил победу, то теперь так говорить было бы неправильно. Игра в Уфе вышла в целом равная, пусть красно-белые создавали чуть больше моментов и подходов, особенно во втором тайме, а голкипер хозяев Александр Беленов провел великолепный матч. Решающего преимущества «Спартаку» создать не удалось, а «Уфа» действовала на своем уровне, в очередной раз продемонстрировала, что отлично умеет закрываться. По сравнению с поединком против «Тосно» «Уфа» прибавила с точки зрения качества игры. Результат – 4 очка после двух туров – прекрасный. «Спартаку» же на сей раз, в первую очередь, не хватило созидательной атакующей игры, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

После двух туров у «Уфы» стало четыре очка, а у «Спартака» – два. В третьем туре «Спартак» 31 июля примет «Краснодар», а «Уфа» за два дня до этого сыграет в гостях с «Уралом».