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Александр Бубнов: «Спартак» не излучает былой страсти

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о старте «Спартака» в чемпионате России.

- В чем причина столь посредственного старта? Думаю, здесь целый комплекс причин. Во-первых, предыдущий сезон «Спартака» был крайне затратным в плане выплеска эмоций, а пауза в выступлениях – слишком короткой. Во-вторых, явно не в своей тарелке пока находятся сборники, Глушаков и Комбаров, выбыл из строя Зобнин. В-третьих, против «Спартака» у конкурентов во все времена был особый настрой, а теперь, в постчемпионский сезон – тем более. В-четвертых, проблемы красно-белых в обороне никуда не делись, потому как, в-пятых, команда почти не усилилась новичками.

Ну, а главная причина, на мой взгляд, заключается в том, что «Спартак», хоть и старается, не излучает былой страсти, эмоционально и функционально выглядит не так свежо, как прежде. Потому в частности не может додавить соперника, воспользоваться давешним козырем, преимуществом функциональной подготовки, за счет которого можно постоянно прессинговать, нагнетать давление, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

После двух туров у «Спартака» два очка. В третьем туре «Спартак» 31 июля примет «Краснодар».

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