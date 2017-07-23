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Россия выиграла женский чемпионат Европы по пляжному регби

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Женская сборная России по пляжному регби заняла первое место на первом в истории чемпионате Европы, который прошел в Москве.

В турнире приняли участие четыре команды. В финале сборная России была сильнее Грузии (5:0), а в матче за третье место Белоруссия нанесла поражение Латвии (5:3).

В мужском турнире, в котором выступали восемь команд, сборная России дошла до финала, где проиграла Италии (5:6).

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