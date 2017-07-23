«Ростов» - «Ахмат»: Юсупов и Бухаров в старте хозяев
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стал известен состав «Ростова» на матч 2-го тура РФПЛ против «Ахмата».
На поле «Олимпа-2» желто-синие выйдут в следующем составе:
Абаев, Вилюш, Мевля, Устинов, Байрамян, Гацкан, Юсупов, Могилевец, Майер, Калачев, Бухаров
Запасные: Песьяков, Гошев, Паршивлюк, Бобен, Эзатолахи, Думбия, Шомуродов, Кинтеро, Дядюн, Зуев.
Напомним, что матч «Ростов» - «Ахмат» начнется в 20:00.
Матч
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
23 июля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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