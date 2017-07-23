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В Аргентине судья спас жизнь игроку во время матча

Источник:  OleКомментарии

Главный арбитр Яэль Фалькон матча четвертого аргентинского дивизиона между «Сан-Мигелем» и «Дефенсорес Унидос» спас жизнь футболисту Исаису Олариаге. Об этом информирует Ole.

Как сообщается, арбитр оказал пострадавшему в столкновении с соперником Олариаге первую помощь. Игрок потерял сознание и у него запал язык. Врачи отметили, что футболист выжил благодаря своевременному вмешательству Фалькона.

Добавим, что встреча в итоге завершилась вничью 0:0.

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