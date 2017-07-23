Роналду советует Неймару дождаться предложения «Манчестер Юнайтед»

Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду посоветовал нападающему «Барселоны» Неймару не спешить подписывать контракт с «ПСЖ».

Как сообщает Football Espana, португалец связался с Неймаром в WhatsApp и посоветовал дождаться предложения от «Манчестер Юнайтед», так как считает, что лига 1 менее престижна, чем АПЛ.

По информации ESPN, форвард «Барселоны» уже согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта. В случае завершения трансфера Неймар получит подписной бонус, а его годовая зарплата в парижской команде может составить 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Неймар отыграл 45 матчей за «Барселону» во всех турнирах. В его активе 20 голов и 27 результативных передач.