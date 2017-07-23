Чантурия принес «Уралу» победу над «Динамо»
«Урал» одержал победу
в матче второго тура премьер-лиги с «Динамо» (0:1) на «Арене Химки».
Единственный гол в матче на 89-й минуте матча забил грузинский полузащитник гостей Георгий Чантурия, который поразил ворота бело-голубых ударом от боковой линии.
Таким образом, «Урал» набрал четыре очка и сравнялся по очкам с «Уфой». У «Динамо» осталось одно очко.
В третьем туре 29 июля «Урал» примет дома «Уфу», а «Динамо» в этот же день сыграет в гостях с «Ахматом».
РФПЛ
2-й тур
Матч
Голы
Чантурия 89 (0:1).
Состав
Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко
Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)
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Место и дата
23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча