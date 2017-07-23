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Татьяна Грачева: Нам не хватило суперигроков – Гамовой и Соколовой

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор и волейбольный эксперт Татьяна Грачева специально для «Советского спорта» подвела итоги выступления женской сборной Росси по волейболу на Мировом Гран-при.

- Мы посмотрели в сборной игроков, которых не видели раньше. Нельзя сказать, что у нас молодая команда, она просто новая. Из этой сборной на Олимпиаде были только Ирина Королева и Ирина Воронкова. Каждый игрок мог проявить себя, получить новый опыт, другое дело, что не у всех хватает возможностей для роста. Но, так или иначе, мы проверили этих девчонок в тяжелых играх. Если возвращаться к поражениям, то в решающий момент нам не хватило таких суперигроков, как Екатерина Гамова или Любовь Соколова, которые забивали невероятные мячи. Забей один мяч на тай-брейке в одном из матчей на первом этапе и у нас могло быть больше побед, - сказала Грачева.

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