«Урал» впервые в истории победил «Динамо» на выезде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В воскресенье в рамках второго тура РФПЛ «Урал» в гостях одержал победу над московским «Динамо» (1:0).
Эта победа стала для екатеринбургского клуба первой на выезде с московскими динамовцами. Также «Урал» забил «Динамо» в гостях впервые с 25 июля 1993 года.
За всю историю клубы провели между собой 18 матчей: 11 побед у «Динамо», 3 ничьи и 4 победы у «Урала». Разница мячей – 41:13 в пользу команды из Москвы.
Матч
Голы
Чантурия 89 (0:1).
Состав
Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко
Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)
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Место и дата
23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция
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