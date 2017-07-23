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«Урал» впервые в истории победил «Динамо» на выезде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье в рамках второго тура РФПЛ «Урал» в гостях одержал победу над московским «Динамо» (1:0).

Эта победа стала для екатеринбургского клуба первой на выезде с московскими динамовцами. Также «Урал» забил «Динамо» в гостях впервые с 25 июля 1993 года.

За всю историю клубы провели между собой 18 матчей: 11 побед у «Динамо», 3 ничьи и 4 победы у «Урала». Разница мячей – 41:13 в пользу команды из Москвы.

Матч

Динамо - Урал - 0:1 (0:0)

Голы

Чантурия 89 (0:1).

Состав

Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко

Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)

Предупреждения:

нет - Меркулов, 57; Бавин, 90

Место и дата

23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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