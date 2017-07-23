«Урал» впервые в истории победил «Динамо» на выезде

В воскресенье в рамках второго тура РФПЛ «Урал» в гостях одержал победу над московским «Динамо» (1:0).

Эта победа стала для екатеринбургского клуба первой на выезде с московскими динамовцами. Также «Урал» забил «Динамо» в гостях впервые с 25 июля 1993 года.

За всю историю клубы провели между собой 18 матчей: 11 побед у «Динамо», 3 ничьи и 4 победы у «Урала». Разница мячей – 41:13 в пользу команды из Москвы.