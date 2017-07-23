Сборная России заняла третье место на турнире «Мундиалито»

Юрий Крашенинников: Хочу не один раз сыграть на чемпионатах мира, еще есть мысли об Олимпиаде

Игрок «Кристалла» Юрий Крашенинников в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о выступлении сборной России.