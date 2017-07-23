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Сборная России заняла третье место на турнире «Мундиалито»

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Сборная России заняла третье место на международном турнире «Мундиалито» в Кашкайше (Португалия).

В заключительном матче Россия нанесла поражение Франции (5:2). Голы в составе сборной России забили Николай Крышанов, Артур Папоротный, Антон Шкарин и Виктор Крышанов.

Ранее сборная России потерпела поражения от Бразилии (4:9) и Португалии (1:3).

Отметим, что «Мундиалито» проводится с 1994 года.

Кашкайш (Португалия)

«Мундиалито»

Россия – Франция – 5:2

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