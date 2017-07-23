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Фелипе Наср: Я ищу способ вернуться в Формулу-1

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Экс-пилот команды «Заубер» Фелипе Наср признался, что хочет вернуться в Формулу-1.

«Я все еще ищу способ вернуться. Мне кажется, я смогу это сделать, поэтому подбираю для себя варианты на 2018 год. Конечно, Ф1 – это план A, но есть и план Б: IndyCar, Формула E или WEC, эти серии мне интересны. Прежде, чем принять решение, я обязательно изучу все варианты.

Я ни о чем не жалею, однако не просто пережить отсутствие возможности сесть за руль. Важно, что я готов ко всему, и скоро приму решение», - цитирует Насра Autosport.

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