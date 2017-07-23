Защитник «Колона» Конти близок к переходу в «Зенит»

Как сообщает TyC Sports, защитник «Колона» Херман Конти может перейти в «Зенит».

По информации источника, сине-бело-голубые предложили за 23-летнего игрока 4 миллиона евро, трансфер может быть оформлен уже на следующей неделе.

Напомним, в 28 матчах чемпионата Аргентины-2016/17 Конти забил два гола и сделал одну результативную передачу. Контракт аргентинца с «Колоном» истекает 30 июня 2018 года. По данным Transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.