Чики Бегиристайн: Данило обладает всеми качествами, чтобы добиться успеха в «Ман Сити»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал переход из мадридского «Реала» защитника Данило.

«Данило – превосходный игрок и будет отличным дополнением нашей команды. Он может выступать в разных амплуа на защите и в центре поля и поможет Пепу использовать резервы команды с большей эффективностью.

Данило обладает всеми качествами, необходимыми для успеха в «Манчестер Сити», и мы надеемся помочь ему развить профессиональное мастерство в команде «горожан», - цитирует Бегиристайна официальный сайт клуба.

Данило подписал с «горожанами» контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Бразилец будет зарабатывать в Манчестере 5 миллионов евро в год. В прошедшем сезоне 26-летний Данило провел 25 матчей за «Реал». Он забил один мяч и сделал три результативные передачи.