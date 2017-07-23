Чики Бегиристайн: Данило обладает всеми качествами, чтобы добиться успеха в «Ман Сити»
Спортивный
директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал переход из
мадридского «Реала» защитника Данило.
«Данило – превосходный игрок и будет
отличным дополнением нашей команды. Он может выступать в разных амплуа на
защите и в центре поля и поможет Пепу использовать резервы команды с большей
эффективностью.
Данило обладает всеми качествами,
необходимыми для успеха в «Манчестер Сити», и мы надеемся помочь ему развить
профессиональное мастерство в команде «горожан», - цитирует Бегиристайна
официальный сайт клуба.
Данило подписал с «горожанами» контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Бразилец будет зарабатывать в Манчестере 5 миллионов евро в год. В прошедшем сезоне 26-летний Данило провел 25 матчей за «Реал». Он забил один мяч и сделал три результативные передачи.