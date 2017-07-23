«Бавария» откроет футбольную школу в Китае
Источник: ФК «Бавария»Комментарии
До 2019-го года в китайском Шеньчжене (Китай) будет
открыта футбольная школа «Баварии». Об этом сообщает официальная группа
чемпионов Германии Вконтакте.
По планам в ней будет заниматься до 1000 детей,
при отборе предпочтение будет отдаваться жителям провинции. Помимо школы будет
создан также и тренировочный центр с 16 полями, кабинетами для теоретических
занятий, процедурными и тренерскими комнаты.
Как тренеры, так и игроки школы в будущем смогут
участвовать в программах обмена и повышать свое мастерство в Мюнхене.
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