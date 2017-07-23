«Бавария» откроет футбольную школу в Китае

До 2019-го года в китайском Шеньчжене (Китай) будет открыта футбольная школа «Баварии». Об этом сообщает официальная группа чемпионов Германии Вконтакте.

По планам в ней будет заниматься до 1000 детей, при отборе предпочтение будет отдаваться жителям провинции. Помимо школы будет создан также и тренировочный центр с 16 полями, кабинетами для теоретических занятий, процедурными и тренерскими комнаты.

Как тренеры, так и игроки школы в будущем смогут участвовать в программах обмена и повышать свое мастерство в Мюнхене.