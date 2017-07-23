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Президент «Урала»: Знал, что обыграем «Динамо», но гол нелепый залетел

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что думает о победе над «Динамо». 

- Мне наша команда понравилась, особенно в первом тайме. Поначалу у «Динамо» было преимущество, они немного нас поддавили. Но так всегда бывает - хозяева начинают матч более агрессивно. Потом «Урал» перехватил инициативу и мог забить не один гол. Во втором тайме, конечно, было тяжело. Тренер будет разбираться, почему подсели. Нам фактически повезло. Гол нелепый залетел. Но везет сильнейшим. 

- Приобретения еще будут у «Урала»? 
- Скорее всего будут, нам нужно некоторые позиции усилить, но пока еще никого не нашли.  

- Когда Ильин вернется? 
- Думаю, подойдет к матчу с «Уфой», может, на замену выйдет.  

- Какие цели у «Урала» на сезон? 
- Хорошую игру показывать. На первое место мы не претендуем, а последнее постараемся не занять. Хочется, чтобы болельщикам нравилась наша игра. 

- Ожидали, что выиграете у «Динамо»? 
- Да, честно, ожидал. Знал, что выиграем, ехали сюда за победой. 

Матч

Динамо - Урал - 0:1 (0:0)

Голы

Чантурия 89 (0:1).

Состав

Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко

Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)

Предупреждения:

нет - Меркулов, 57; Бавин, 90

Место и дата

23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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