Президент «Урала»: Знал, что обыграем «Динамо», но гол нелепый залетел
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что думает о победе над «Динамо».
- Мне наша команда понравилась, особенно в первом тайме. Поначалу у «Динамо» было преимущество, они немного нас поддавили. Но так всегда бывает - хозяева начинают матч более агрессивно. Потом «Урал» перехватил инициативу и мог забить не один гол. Во втором тайме, конечно, было тяжело. Тренер будет разбираться, почему подсели. Нам фактически повезло. Гол нелепый залетел. Но везет сильнейшим.
- Приобретения еще будут у «Урала»?
- Скорее всего будут, нам нужно некоторые позиции усилить, но пока еще никого не нашли.
- Когда Ильин вернется?
- Думаю, подойдет к матчу с «Уфой», может, на замену выйдет.
- Какие цели у «Урала» на сезон?
- Хорошую игру показывать. На первое место мы не претендуем, а последнее постараемся не занять. Хочется, чтобы болельщикам нравилась наша игра.
- Ожидали, что выиграете у «Динамо»?
- Да, честно, ожидал. Знал, что выиграем, ехали сюда за победой.
Матч
Голы
Чантурия 89 (0:1).
Состав
Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко
Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)
Предупреждения:
Место и дата
23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция