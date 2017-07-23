Шамиль Газизов: Матч со «Спартаком» был равным
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился
впечатлениями после матча команды со «Спартаком» во втором туре чемпионата
России. Напомним, игра завершилась вничью (0:0).
«Играть с чемпионом и почетно, и приятно. У нас были моменты, команда
хотела победить, но главное, что мы не пропустили. Сергей Семак выстраивает агрессивную игру, о чем мы и
говорили. Болельщикам понравилась игра, но есть к чему стремиться.
Игра была равной. 0:0 - это правильный результат. С такой поддержкой дальше к нам придет результат» - цитирует Газизова ТАСС.
Главный тренер красно-белых Массимо Каррера произвел пять перестановок в стартовом составе по сравнению с матчем первого круга с «Динамо» (2:2) в Химках. С первых минут на поле вышли защитники Марко Петкович, Георгий Джикия, а также полузащитники Артем Тимофеев, Ивелин Попов и Зелимхан Бакаев.
Отметим, что в запасе остался капитан «Спартака» Денис Глушаков. В итоге матч завершился без забитых мячей. Таким образом, после двух туров у «Уфы» стало четыре очка, а у «Спартака» – два.
В третьем
туре «Спартак» 31 июля примет «Краснодар», а «Уфа» за два дня до этого сыграет
в гостях с «Уралом».
РФПЛ
2-й тур
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция