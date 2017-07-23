Шамиль Газизов: Матч со «Спартаком» был равным

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями после матча команды со «Спартаком» во втором туре чемпионата России. Напомним, игра завершилась вничью (0:0).

«Играть с чемпионом и почетно, и приятно. У нас были моменты, команда хотела победить, но главное, что мы не пропустили. Сергей Семак выстраивает агрессивную игру, о чем мы и говорили. Болельщикам понравилась игра, но есть к чему стремиться.

Игра была равной. 0:0 - это правильный результат. С такой поддержкой дальше к нам придет результат» - цитирует Газизова ТАСС.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера произвел пять перестановок в стартовом составе по сравнению с матчем первого круга с «Динамо» (2:2) в Химках. С первых минут на поле вышли защитники Марко Петкович, Георгий Джикия, а также полузащитники Артем Тимофеев, Ивелин Попов и Зелимхан Бакаев.

Отметим, что в запасе остался капитан «Спартака» Денис Глушаков. В итоге матч завершился без забитых мячей. Таким образом, после двух туров у «Уфы» стало четыре очка, а у «Спартака» – два.

В третьем туре «Спартак» 31 июля примет «Краснодар», а «Уфа» за два дня до этого сыграет в гостях с «Уралом».

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