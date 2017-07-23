Юрий Бавин: Эпизод с Шуниным? Нужно было придержать мяч
Полузащитник «Урала» Юрий Бавин поделился мнением о победе над «Динамо».
- Повезло «Уралу», что в концовке забили?
- Нет, все-таки игра хорошая была, удавалась «Уралу». Местами «Динамо» контролировало ход матча, местами «Урал». Каких-то суперопасных моментов я не помню, игра была равная. Хорошо, что забили в конце матча.
- Что за эпизод с Шуниным у вас случился в концовке?
- Да ничего особенного, просто мяч прилетел мне в спину, думал прилетит вперед. Ну его нужно было чуть-чуть придержать, потянуть время.
Матч
Голы
Чантурия 89 (0:1).
Состав
Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко
Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)
Предупреждения:
Место и дата
23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция