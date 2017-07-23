Вандерсон: «Динамо» не повезло, хотя мы могли сравнять счет
Нападающий «Динамо» Вандерсон рассказал, что думает о поражении от «Урала».
- Несправедливое поражение?
- Игра вообще была очень сложной. Много прессинга, давления со стороны соперника. К несчастью, нам действительно не повезло в концовке, пропустили нелепый гол. Потом еще были шансы сравнять счет. Но таков уж чемпионат России - каждый матч тяжелый. Теперь нужно думать, как обыграть «Терек» на выезде, - сказал Вандерсон.
Матч
Голы
Чантурия 89 (0:1).
Состав
Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко
Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)
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Место и дата
23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция