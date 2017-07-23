Лесун стал пятикратным чемпионом Европы
Олимпийский чемпион в
современном пятиборье Александр Лесун выиграл золотую медаль на чемпионате Европы в Минске.
29-летний Лесун, который является уроженцем Белоруссии, набрал 1462 очка. Серебро выиграл Роберт Кас из Венгрии (1458), бронзу – Валентен Бело из Франции (1454).
Для Лесуна это золото стало пятым на чемпионате Европы. Ранее он побеждал в 2011, 2012, 2014 и 2016 годах.
Добавим, что в десятку попал еще один представитель России – Кирилл Беляков (1414), занявший девятое место. Александр Савкин показал 18-й результат, Максим Кузнецов – 32-й.
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