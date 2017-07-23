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Фрум в третий раз подряд выиграл общий зачет «Тур де Франс», Груневеген стал победителем последнего этапа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоялся заключительный 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Его победителем стал голландец Дилан Груневеген, а победу в общем зачете вновь одержал британец Кристофер Фрум.

Груневеген показал результат два часа, 25 минут и 39 секунд. Отметим, что этап финишировал на Елисейских полях в Париже. Вторым стал немец Андре Грайпель, третьим - норвежец Эдвальд Буассон Хаген. Оба показали то же время, что и победитель.

В общем зачете первым стал британец Кристофер Фрум. Отметим, что он занял первое место в третий раз подряд. Вторым стал колумбиец Ригоберто Уран, третьим – француз Ромен Барде.

«Тур де Франс»

21-й этап

Монтгерон – Елисейские поля, Париж (Франция)

103 км

1. Дилан Груневеген (Голландия, Team LottoNL-Jumbo) 2.25,39
2. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
3. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)
4. Насер Буанни (Франция, Cofidis, Solutions Crédits)
5. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)

Все указанные гонщики показали то же время, что и победитель.

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) 86.20,55
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) +0,54
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) +2,20
4. Микель Ланда (Испания, Sky) +2,21
5. Фабио Ару (Италия, «Астана») +3,05
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) +4,42
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) +6,14
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) +8,20
9. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) +8,49
10. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) +9,25

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