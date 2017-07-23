«Спартак» не смог обыграть «Уфу», «Динамо» уступило «Уралу», Фрум выиграл «Тур де Франс». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных
новостей сегодняшнего дня.
1. И во втором туре чемпионата России «Спартак» не смог
победить. Красно-белые сыграли вничью с «Уфой» (0:0).
2. «Динамо», отобравшее очки у «Спартака» в первом туре,
уступило «Уралу» со счетом 0:1.
3. Британец Кристофер Фрум в третий раз подряд выиграл общий
зачет «Тур де Франс».
4. Завершивший карьеру Филипп Лам признан футболистом года в
Германии.
5. Россиянин Александр Лесун в пятый раз стал чемпионом
Европы по современному пятиборью.
Текст дня: Почему «Спартак» «сольет» этот чемпионат. Колонка Юрия Цыбанева
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