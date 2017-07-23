Гудкова выиграла золото чемпионата мира в личном турнире шпажисток

Российская фехтовальщица Татьяна Гудкова стала чемпионкой мира в личном турнире шпажисток.

В финале 24-летняя Гудкова нанесла поражение Еве Нелип из Польши (11:9). Бронзовыми призерами стали Елена Кривицкая из Украины и Юлия Беляева из Эстонии.

Отметим, что двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова дошла до четвертьфинала, где проиграла Кривицкой, а Виолетта Колобова на этой же стадии уступила Гудковой.

Золото Гудковой стало вторым для России на турнире в Лейпциге. Ранее Ирина Дериглазова победила в личном турнире шпажисток.