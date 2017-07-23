Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Спартак
Футбол  Шотландия1 : 2Португалия
Футбол  Англия1 : 0Испания
Футбол  Динамо0 : 1Урал
Футбол  Ростов0 : 1Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гудкова выиграла золото чемпионата мира в личном турнире шпажисток

Комментарии

Российская фехтовальщица Татьяна Гудкова стала чемпионкой мира в личном турнире шпажисток.

В финале 24-летняя Гудкова нанесла поражение Еве Нелип из Польши (11:9). Бронзовыми призерами стали Елена Кривицкая из Украины и Юлия Беляева из Эстонии.

Отметим, что двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова дошла до четвертьфинала, где проиграла Кривицкой, а Виолетта Колобова на этой же стадии уступила Гудковой.

Золото Гудковой стало вторым для России на турнире в Лейпциге. Ранее Ирина Дериглазова победила в личном турнире шпажисток.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Сезон после Игр нужен на налаживание отношений». Кто развивает наше фехтование«Сезон после Игр нужен на налаживание отношений». Кто развивает наше фехтованиеПолномочия тренера Анджело Маццони после Олимпиады в Рио расширились: теперь он главный по всей российской шпаге.«Хотим найти тех, кто поможет развитию». Как фехтовальщики используют успех Рио«Хотим найти тех, кто поможет развитию». Как фехтовальщики используют успех РиоКомментатор Виолетта Колобова, легендарная Татьяна Логунова и уникальная Екатерина Дьяченко – фехтовальщики устроили круто промо-шоу.Медведев поздравил Мустафину и российских шпажисток с олимпийскими медалямиПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских призеров Олимпиады. Он адресовал поздравления гимнастке Алие Мустафиной и женской сборной России по фехтованию на шпаге.Виолетта Колобова: Мельдоний в наших сердцах, его не найдет ни один допинг-контрольРоссийская шпажистка Виолетта Колобова после завоеванной бронзовой медали в командных соревнованиях на Олимпиаде в Рио пошутила по поводу мельдония.Виолетта Колобова: В Токио цель прежняя – олимпийское золотоБронзовый призер Олимпийских игр в командном турнире шпажисток Виолетта Колобова рассказала о победе над Эстонией в матче за третье место олимпийского турнира.Наши герои Рио. Женская сборная России по шпагеНаши герои Рио. Женская сборная России по шпагеSovsport.ru знакомит вас с российскими спортсменками, завоевавшими бронзовые медали в командной шпаге на Олимпийских играх в Рио.Татьяна Логунова: Эгоисток у нас нетТатьяна Логунова: Эгоисток у нас нетСпустя 16 лет после завоевания своей первой олимпийской медали прима российской шпаги Татьяна Логунова выиграла еще одну награду Игр.Логунова уступила японке Сато в 1/8 финала на турнире шпажистокРоссиянка Татьяна Логунова не смогла завоевать медаль Олимпиады-2016 в личном турнире шпажисток.Татьяна Логунова: В команде покажем гораздо лучший результатДвукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова прокомментировала неудачу россиянок в личном турнире шпажисток.Сборная России по шпаге поспорит за пятое местоВ серии за пятое место Ольга Кочнева, Татьяна Логунова, Любовь Шутова и Яна Зверева поборются со сборной Румынии.Сборная Германии не пустила Россию в полуфиналТаким образом, Ольга Кочнева, Татьяна Логунова, Любовь Шутова и Яна Зверева поборются только за пятое место, первым соперником на пути к которому станет для россиянок сборная Китая.Российские шпажистки вышли в четвертьфинал чемпионата мираВ четвертьфинале Ольга Кочнева, Татьяна Логунова, Любовь Шутова и Яна Зверева скрестят шпаги со сборной Германии.Любовь Шутова вышла в четвертьфинал чемпионата мираВ ¼ финала соперницей россиянки станет Лаура Флессель-Колович из Франции.
Велошоссе
Фрум в третий раз подряд выиграл общий зачет «Тур де Франс», Груневеген стал победителем последнего этапа
Футбол
Вандерсон: «Динамо» не повезло, хотя мы могли сравнять счет
Футбол
Юрий Бавин: Эпизод с Шуниным? Нужно было придержать мяч
Футбол
Президент «Урала»: Знал, что обыграем «Динамо», но гол нелепый залетел
все новости
Татьяна Логунова
Татьяна Логуновавсе новости
Виолетта Колобова
Виолетта Колобовавсе новости