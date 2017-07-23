Юрий Калитвинцев: Из-за мыслей о том, как забить, пропустили гол

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями после матча второго тура чемпионата России против «Урала». Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«Что касается качества, все знают, что каждый матч в лиге надо терпеть, делать все возможное до заключительного свистка, не откладывать на каждые последующие минуты. У нас нет никакой паники, спокойно разберем и будем готовиться к следующей игре. Не в первый раз попадаем в такую ситуацию, осадок остался, но ничего страшного не случилось



Что касается первого тайма, медленно и по-футбольному неинтересно раскачивались, хотя задача была с первых минут играть, не откладывая на потом. Во втором тайме было чуть интереснее, но матч все-таки катился к ничьей. Мы на нее не играем, поэтому за счет навала стали атаковать соперника. Из-за мыслей о том, как забить, пропустили гол», - цитирует Калитвинцева ТАСС.

Единственный гол в матче на 89-й минуте матча забил грузинский полузащитник гостей Георгий Чантурия, который поразил ворота бело-голубых ударом от боковой линии.

Таким образом, «Урал» набрал четыре очка и сравнялся по очкам с «Уфой». У «Динамо» осталось одно очко.

В третьем туре 29 июля «Урал» примет дома «Уфу», а «Динамо» в этот же день сыграет в гостях с «Ахматом».

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