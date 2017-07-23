Юрий Калитвинцев: Из-за мыслей о том, как забить, пропустили гол
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями
после матча второго тура чемпионата России против «Урала». Напомним, что его
команда уступила со счетом 0:1.
«Что касается качества, все знают, что каждый матч в лиге надо
терпеть, делать все возможное до заключительного свистка, не откладывать на
каждые последующие минуты. У нас нет никакой паники, спокойно разберем и будем
готовиться к следующей игре. Не в первый раз попадаем в такую ситуацию, осадок
остался, но ничего страшного не случилось
Что касается первого тайма, медленно и по-футбольному неинтересно раскачивались, хотя задача была с первых минут играть, не откладывая на потом. Во втором тайме было чуть интереснее, но матч все-таки катился к ничьей. Мы на нее не играем, поэтому за счет навала стали атаковать соперника. Из-за мыслей о том, как забить, пропустили гол», - цитирует Калитвинцева ТАСС.
Единственный
гол в матче на 89-й минуте матча забил грузинский полузащитник гостей Георгий
Чантурия, который поразил ворота бело-голубых ударом от боковой линии.
Таким
образом, «Урал» набрал четыре очка и сравнялся по очкам с «Уфой». У «Динамо»
осталось одно очко.
В третьем
туре 29 июля «Урал» примет дома «Уфу», а «Динамо» в этот же день сыграет в
гостях с «Ахматом».
РФПЛ
2-й тур
Матч
Голы
Чантурия 89 (0:1).
Состав
Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко
Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)
Предупреждения:
Место и дата
23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция