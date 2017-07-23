Юрий Калитвинцев: Надеюсь, что Соу сможет сыграть в следующем матче

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после матча с «Уралом» (0:1) рассказал о состоянии здоровья полузащитника Самбы Соу. Напомним, что Соу получил травму.

«Он (Соу) находится в раздевалке, доктор сделал все, что знает и умеет. Переживали, что будет страшнее, потому что был сильный удар, но парень крепкий, все обошлось. Надеюсь, что к следующей игре он будет здоров», - цитирует Калитвинцева ТАСС.

В третьем туре «Динамо» на выезде сыграет против «Ахмата».

Единственный гол в матче на 89-й минуте матча забил грузинский полузащитник гостей Георгий Чантурия, который поразил ворота бело-голубых ударом от боковой линии.

Таким образом, «Урал» набрал четыре очка и сравнялся по очкам с «Уфой». У «Динамо» осталось одно очко. В третьем туре 29 июля «Урал» примет дома «Уфу», а «Динамо» в этот же день сыграет в гостях с «Ахматом».

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