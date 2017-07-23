Юрий Калитвинцев: Надеюсь, что Соу сможет сыграть в следующем матче
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после матча с «Уралом»
(0:1) рассказал о состоянии здоровья полузащитника Самбы Соу. Напомним, что Соу
получил травму.
«Он (Соу) находится в раздевалке, доктор сделал все, что знает и
умеет. Переживали, что будет страшнее, потому что был сильный удар, но парень
крепкий, все обошлось. Надеюсь, что к следующей игре он будет здоров», -
цитирует Калитвинцева ТАСС.
В третьем туре «Динамо» на выезде сыграет против «Ахмата».
Единственный
гол в матче на 89-й минуте матча забил грузинский полузащитник гостей Георгий
Чантурия, который поразил ворота бело-голубых ударом от боковой линии.
Таким образом, «Урал» набрал четыре очка и сравнялся по очкам с «Уфой». У «Динамо» осталось одно очко. В третьем туре 29 июля «Урал» примет дома «Уфу», а «Динамо» в этот же день сыграет в гостях с «Ахматом».
РФПЛ
2-й тур
Матч
Голы
Чантурия 89 (0:1).
Состав
Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко
Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)
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Место и дата
23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция