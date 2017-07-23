Гол Садаева принес «Ахмату» победу в Ростове-на-Дону
«Ахмат» одержал
победу над «Ростовом» (1:0) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе «Олимп-2»
в Ростове-на-Дону.
Единственный гол в матче забил на 54-й минуте форвард Заур Садаев, вышедший на замену в перерыве матча.
Таким образом, «Ахмат» одержал вторую победу в чемпионате и догнал лидеров «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар».
Более того, «Ахмат» стал второй командой, которая не пропустила ни одного гола в первых двух матчей. Ранее этого же показателя добилась «Уфа».
У «Ростова» осталось одно очко, набранное в первом туре после ничьей с «Уралом» (1:1).
Это поражение прервало 31-матчевую беспроигрышную серию «Ростова» в домашних матчах в чемпионате России.
В третьем туре 29 июля «Ахмат» примет «Динамо», а «Ростов» на следующий день сыграет в гостях с «Анжи».
РФПЛ
2-й тур
Матч
Голы
Садаев 54 (0:1).
Состав
Ростов: Абаев, Вилюш, Устинов (Паршивлюк, 81), Юсупов, Мевля, Байрамян, Гацкан, Калачёв (Зуев, 71), Могилевец, Майер (Думбия, 64), Бухаров
Ахмат: Городов, Сампайо, Уциев, Семёнов, Анхель, Родолфо (Роши, 65), Иванов, Мохаммади, Балай (Садаев, 46), Лео, Митришев (Бериша, 76)
Предупреждения:
Думбия, 90 - Сампайо, 27; Лео, 40; Родолфо, 62; Бериша, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
23 июля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча