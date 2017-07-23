Гол Садаева принес «Ахмату» победу в Ростове-на-Дону

«Ахмат» одержал победу над «Ростовом» (1:0) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

Единственный гол в матче забил на 54-й минуте форвард Заур Садаев, вышедший на замену в перерыве матча.

Таким образом, «Ахмат» одержал вторую победу в чемпионате и догнал лидеров «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар».

Более того, «Ахмат» стал второй командой, которая не пропустила ни одного гола в первых двух матчей. Ранее этого же показателя добилась «Уфа».

У «Ростова» осталось одно очко, набранное в первом туре после ничьей с «Уралом» (1:1).

Это поражение прервало 31-матчевую беспроигрышную серию «Ростова» в домашних матчах в чемпионате России.

В третьем туре 29 июля «Ахмат» примет «Динамо», а «Ростов» на следующий день сыграет в гостях с «Анжи».

РФПЛ

2-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча