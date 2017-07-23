Ростовский сюрприз – 300 поражений в чемпионатах России

Два с лишним года не проигрывал «Ростов» в домашних матчах, но в воскресенье эта серия была завершена.

После поражения в 26-м туре чемпионата России-2014/15 от «Терека» 0:1 ростовчане никому не проигрывали на домашнем стадионе два года, пока к ним не приехал во втором туре нынешнего первенства «новый» клуб «Ахмат» (бывший «Терек»). Поражение 0:1 прервало беспроигрышную домашнюю серию «Ростова» на отметке 31 матч (22 победы и 9 ничьих).

Эта третья по длительности домашняя беспроигрышная серия в российских первенствах. Рекордом владеет «Спартак», который первое поражение дома потерпел в 1995 году, проведя без поражений 47 матчей (39 побед, 8 ничьих). Второй результат у волгоградского «Ротора», который в 1992-1994 гг. не проигрывал дома 36 матчей (28 побед, 8 ничьих).

Удивительно, но серия завершилась поражением, которое стало 300-м у «Ростова» в чемпионатах России. Больше только у «Крыльев Советов» – 306. Но, ростовчанам по силам победить рекорд самарцев уже в этом сезоне.