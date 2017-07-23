Ростовский сюрприз – 300 поражений в чемпионатах России
Два с лишним года не проигрывал «Ростов» в домашних матчах, но в воскресенье эта серия была завершена.
После поражения в 26-м туре чемпионата России-2014/15 от «Терека» 0:1 ростовчане никому не проигрывали на домашнем стадионе два года, пока к ним не приехал во втором туре нынешнего первенства «новый» клуб «Ахмат» (бывший «Терек»). Поражение 0:1 прервало беспроигрышную домашнюю серию «Ростова» на отметке 31 матч (22 победы и 9 ничьих).
Эта третья по длительности домашняя беспроигрышная серия в российских первенствах. Рекордом владеет «Спартак», который первое поражение дома потерпел в 1995 году, проведя без поражений 47 матчей (39 побед, 8 ничьих). Второй результат у волгоградского «Ротора», который в 1992-1994 гг. не проигрывал дома 36 матчей (28 побед, 8 ничьих).
Удивительно, но серия завершилась поражением, которое стало 300-м у «Ростова» в чемпионатах России. Больше только у «Крыльев Советов» – 306. Но, ростовчанам по силам победить рекорд самарцев уже в этом сезоне.
Матч
Голы
Садаев 54 (0:1).
Состав
Ростов: Абаев, Вилюш, Устинов (Паршивлюк, 81), Юсупов, Мевля, Байрамян, Гацкан, Калачёв (Зуев, 71), Могилевец, Майер (Думбия, 64), Бухаров
Ахмат: Городов, Сампайо, Уциев, Семёнов, Анхель, Родолфо (Роши, 65), Иванов, Мохаммади, Балай (Садаев, 46), Лео, Митришев (Бериша, 76)
Предупреждения:
Думбия, 90 - Сампайо, 27; Лео, 40; Родолфо, 62; Бериша, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
23 июля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция