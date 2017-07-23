Александр Тарханов: «Уралу» немного повезло
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился
впечатлениями после матча против «Динамо» во втором туре чемпионата России.
Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Игра получилась интересная, были удары, темп хороший. В первом тайме мы имели где-то преимущество, а во втором тайме – «Динамо». У них были моменты, но не стопроцентные, после чего нам немного повезло, и мы забили гол. Мы всегда рассчитываем на победу, много тренируемся в позиционных атаках», - цитирует Тарханова ТАСС.
Единственный
гол в матче на 89-й минуте матча забил грузинский полузащитник гостей Георгий
Чантурия, который поразил ворота бело-голубых ударом от боковой линии.
Таким
образом, «Урал» набрал четыре очка и сравнялся по очкам с «Уфой». У «Динамо»
осталось одно очко.
В третьем
туре 29 июля «Урал» примет дома «Уфу», а «Динамо» в этот же день сыграет в
гостях с «Ахматом».
РФПЛ
2-й тур
Матч
Голы
Чантурия 89 (0:1).
Состав
Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко
Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)
Предупреждения:
Место и дата
23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция