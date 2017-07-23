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Александр Тарханов: «Уралу» немного повезло

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями после матча против «Динамо» во втором туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Игра получилась интересная, были удары, темп хороший. В первом тайме мы имели где-то преимущество, а во втором тайме – «Динамо». У них были моменты, но не стопроцентные, после чего нам немного повезло, и мы забили гол. Мы всегда рассчитываем на победу, много тренируемся в позиционных атаках», - цитирует Тарханова ТАСС.

Единственный гол в матче на 89-й минуте матча забил грузинский полузащитник гостей Георгий Чантурия, который поразил ворота бело-голубых ударом от боковой линии.

Таким образом, «Урал» набрал четыре очка и сравнялся по очкам с «Уфой». У «Динамо» осталось одно очко.

В третьем туре 29 июля «Урал» примет дома «Уфу», а «Динамо» в этот же день сыграет в гостях с «Ахматом».

РФПЛ

2-й тур

Матч

Динамо - Урал - 0:1 (0:0)

Голы

Чантурия 89 (0:1).

Состав

Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко

Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)

Предупреждения:

нет - Меркулов, 57; Бавин, 90

Место и дата

23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция



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