Александр Тарханов: «Уралу» немного повезло

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями после матча против «Динамо» во втором туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Игра получилась интересная, были удары, темп хороший. В первом тайме мы имели где-то преимущество, а во втором тайме – «Динамо». У них были моменты, но не стопроцентные, после чего нам немного повезло, и мы забили гол. Мы всегда рассчитываем на победу, много тренируемся в позиционных атаках», - цитирует Тарханова ТАСС.

Единственный гол в матче на 89-й минуте матча забил грузинский полузащитник гостей Георгий Чантурия, который поразил ворота бело-голубых ударом от боковой линии.

Таким образом, «Урал» набрал четыре очка и сравнялся по очкам с «Уфой». У «Динамо» осталось одно очко.

В третьем туре 29 июля «Урал» примет дома «Уфу», а «Динамо» в этот же день сыграет в гостях с «Ахматом».

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