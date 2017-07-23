Леонид Кучук: «Ростов» был лучше соперника

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча против «Ахмата» (0:1).

- Про кондиции…Скажем так. Они измеряются количеством скоростной работы, количеством выигранных единоборств и количеством дистанции, которую пробежали футболисты. Во всех этих компонентах мы превзошли соперника. Команда хорошо взаимодействовала. Мы здорово перестраивались, строили игру. Сказывалось, что некоторые футболисты «доезжали» за неделю до начала чемпионата.

- Сегодня команда выглядела достойно и сильно. Спасибо футболистам «Ростова» за такой матч. Да, обидно, но мы понимаем, что мы играли лучше и сильнее соперника. Футбол интересен случаем. Нам сегодня забили гол после отскока, рикошета. Будем двигаться дальше, - сказал Кучук.