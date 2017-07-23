Леонид Кучук: «Ростов» был лучше соперника
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча против «Ахмата» (0:1).
- Про кондиции…Скажем так. Они измеряются количеством скоростной работы, количеством выигранных единоборств и количеством дистанции, которую пробежали футболисты. Во всех этих компонентах мы превзошли соперника. Команда хорошо взаимодействовала. Мы здорово перестраивались, строили игру. Сказывалось, что некоторые футболисты «доезжали» за неделю до начала чемпионата.
- Сегодня команда выглядела достойно и сильно. Спасибо футболистам «Ростова» за такой матч. Да, обидно, но мы понимаем, что мы играли лучше и сильнее соперника. Футбол интересен случаем. Нам сегодня забили гол после отскока, рикошета. Будем двигаться дальше, - сказал Кучук.
Матч
Голы
Садаев 54 (0:1).
Состав
Ростов: Абаев, Вилюш, Устинов (Паршивлюк, 81), Юсупов, Мевля, Байрамян, Гацкан, Калачёв (Зуев, 71), Могилевец, Майер (Думбия, 64), Бухаров
Ахмат: Городов, Сампайо, Уциев, Семёнов, Анхель, Родолфо (Роши, 65), Иванов, Мохаммади, Балай (Садаев, 46), Лео, Митришев (Бериша, 76)
Предупреждения:
Думбия, 90 - Сампайо, 27; Лео, 40; Родолфо, 62; Бериша, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
23 июля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция