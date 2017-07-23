Российский рапирист Жеребченко завоевал золото чемпионата мира по фехтованию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия)
состоялись соревнования рапиристов. Победу одержал российский спортсмен Дмитрий Жеребченко.
В финале Жеребченко оказался сильнее японского рапириста Тосию
Сайто - 15:12. Бронзу завоевали итальянец Даниэль Гароццо и японец
Такахиро Сикине.
Чемпионат мира по фехтованию
Лейпциг (Германия)
Рапира. Мужчины
Финал
Дмитрий Жеребченко (Россия) – Тосию Сайто (Япония) – 15:12
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