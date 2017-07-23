Леонид Кучук: Заменил Калачева осознанно
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук рассказал о причинах замены лидера желто-синих Тимофея Калачева.
- Перепелице второй матч не попадает в заявку.
- Это мое решение, я их принимаю, не смотря на позиции игроков. Сегодня 21 игрок в заявке, этого достаточно. А так все тренируются, все в обойме.
- Гацкан по ходу матча выдвинулся вперед, а вы изменили схему игры.
- Хотели усилить давление на соперника. Перестраиваться можно по-разному. Нужно было усилить центр поля, нам это удавалось, в том числе в первом тайме. Отодвигали игру к штрафной соперника, чтобы лучше их накрывать. Ближе к концу матча стали пропускать быстрые атаки, , но в целом получалось накрывать соперника. Повторюсь, игроки показали хорошие кондиции.
- Вы заменили Калачева…
- Тимофей провел хороший матч. Я делал эту замену осознанно, посоветовавшись в том числе с врачом. Замена зависит от многих факторов. Тимофей провел хороший матч, спасибо ему за это, - сказал Кучук.
Матч
Голы
Садаев 54 (0:1).
Состав
Ростов: Абаев, Вилюш, Устинов (Паршивлюк, 81), Юсупов, Мевля, Байрамян, Гацкан, Калачёв (Зуев, 71), Могилевец, Майер (Думбия, 64), Бухаров
Ахмат: Городов, Сампайо, Уциев, Семёнов, Анхель, Родолфо (Роши, 65), Иванов, Мохаммади, Балай (Садаев, 46), Лео, Митришев (Бериша, 76)
Предупреждения:
Думбия, 90 - Сампайо, 27; Лео, 40; Родолфо, 62; Бериша, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
23 июля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция