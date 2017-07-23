Леонид Кучук: Заменил Калачева осознанно

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук рассказал о причинах замены лидера желто-синих Тимофея Калачева.

- Перепелице второй матч не попадает в заявку.

- Это мое решение, я их принимаю, не смотря на позиции игроков. Сегодня 21 игрок в заявке, этого достаточно. А так все тренируются, все в обойме.

- Гацкан по ходу матча выдвинулся вперед, а вы изменили схему игры.

- Хотели усилить давление на соперника. Перестраиваться можно по-разному. Нужно было усилить центр поля, нам это удавалось, в том числе в первом тайме. Отодвигали игру к штрафной соперника, чтобы лучше их накрывать. Ближе к концу матча стали пропускать быстрые атаки, , но в целом получалось накрывать соперника. Повторюсь, игроки показали хорошие кондиции.

- Вы заменили Калачева…

- Тимофей провел хороший матч. Я делал эту замену осознанно, посоветовавшись в том числе с врачом. Замена зависит от многих факторов. Тимофей провел хороший матч, спасибо ему за это, - сказал Кучук.