Геннадий Орлов: Проблемы в игре «Зенита» остаются, и прежде всего – в обороне
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (2:1).
- Волевая победа над «Рубином» – это хороший результат, но проблемы в игре «Зенита» остаются, и прежде всего в обороне. Но «Зенит» и не скрывает, что ищет центрального защитника. И в идеале нужны даже два центральных.
Что касается Нету, то дело даже не в том, что из-за него гол забили, он по ходу игры не раз отдавал неточные передачи, передачи в борьбу около своих ворот. Самое печальное в действиях Нету, что ему не хватает уверенности. Опытный игрок, казалось бы, привлекается в сборную Португалии, но ошибается. В эпизоде с голом «Рубина» он проиграл позицию, неправильно расположился, а Жемалетдинов оказался ловчее, - приводит слова Орлова «Р-Спорт».
Напомним, матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:1. Дубль у сине-бело-голубых оформил аргентинец Себастьян Дриусси, единственный гол в составе «Рубина» забил Рифат Жемалетдинов. Игра собрала 38284 зрителя.
Подопечные Роберто Манчини с шестью очками делят лидерство в РФПЛ вместе с «Локомотивом» и «Краснодаром». Казанский клуб потерпел второе поражение в чемпионате и замыкает таблицу вместе с «Амкаром» и «Тосно».
30 июня «Зенит» встретится на «Петровском» с «Тосно», а «Рубин» днем ранее примет в Казани тульский «Арсенал».
«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция