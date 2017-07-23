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Геннадий Орлов: Проблемы в игре «Зенита» остаются, и прежде всего – в обороне

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (2:1).

- Волевая победа над «Рубином» – это хороший результат, но проблемы в игре «Зенита» остаются, и прежде всего в обороне. Но «Зенит» и не скрывает, что ищет центрального защитника. И в идеале нужны даже два центральных.

Что касается Нету, то дело даже не в том, что из-за него гол забили, он по ходу игры не раз отдавал неточные передачи, передачи в борьбу около своих ворот. Самое печальное в действиях Нету, что ему не хватает уверенности. Опытный игрок, казалось бы, привлекается в сборную Португалии, но ошибается. В эпизоде с голом «Рубина» он проиграл позицию, неправильно расположился, а Жемалетдинов оказался ловчее, - приводит слова Орлова «Р-Спорт».

Напомним, матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:1. Дубль у сине-бело-голубых оформил аргентинец Себастьян Дриусси, единственный гол в составе «Рубина» забил Рифат Жемалетдинов. Игра собрала 38284 зрителя. 

Подопечные Роберто Манчини с шестью очками делят лидерство в РФПЛ вместе с «Локомотивом» и «Краснодаром». Казанский клуб потерпел второе поражение в чемпионате и замыкает таблицу вместе с «Амкаром» и «Тосно».

30 июня «Зенит» встретится на «Петровском» с «Тосно», а «Рубин» днем ранее примет в Казани тульский «Арсенал».

«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат

Матч

Зенит - Рубин - 2:1 (0:1)

Голы

Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)

Предупреждения:

нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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