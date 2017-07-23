Россия на втором месте в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта, лидируют китайцы

Завершился очередной соревновательный день на чемпионате мира по водным видам спорта. В медальном зачете сборная России на втором месте.

Отметим, что сегодня сборной России не удалось завоевать ни одной золотой медали. В активе у россиян восемь золотых, три серебряных три бронзовых медали. На первом месте сборная Китая – десять золотых, девять серебряных и три бронзовых. Третьей идет сборная Франции – пять золотых медалей, одна серебряная и одна бронзовая.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.