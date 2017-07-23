Татьяна Гудкова: Бой с Колобовой стал решающим

Российская шпажистка Татьяна Гудкова прокомментировала победу на чемпионате мира в Лейпциге в личном турнире.

«Очень рада, не могу прекратить плакать от счастья. Пока еще не могу ощутить себя чемпионкой мира, я очень долго к этому шла. Я боролась до конца и рада, что все получилось. Все бои были тяжелые с первого же, выигранного на приоритете.

А бой с Колобовой стал решающим: после этого боя я поняла, что назад пути нет и надо идти до конца. И у меня получилось. Здесь много неожиданных результатов. И для меня это вышло, кажется, очень здорово», – приводит «Р-Спорт» слова Гудковой.

Напомним, Гудкова победила другую представительницу России – Виолетту Колобову – в четвертьфинале. В финале Гудкова нанесла поражение Еве Нелип из Польши.