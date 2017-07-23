Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Спартак
Футбол  Шотландия1 : 2Португалия
Футбол  Англия2 : 0Испания
Футбол  Динамо0 : 1Урал
Футбол  Ростов0 : 1Ахмат
Водное поло  Испания4 : 6Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Татьяна Гудкова: Бой с Колобовой стал решающим

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российская шпажистка Татьяна Гудкова прокомментировала победу на чемпионате мира в Лейпциге в личном турнире.

«Очень рада, не могу прекратить плакать от счастья. Пока еще не могу ощутить себя чемпионкой мира, я очень долго к этому шла. Я боролась до конца и рада, что все получилось. Все бои были тяжелые с первого же, выигранного на приоритете.

А бой с Колобовой стал решающим: после этого боя я поняла, что назад пути нет и надо идти до конца. И у меня получилось. Здесь много неожиданных результатов. И для меня это вышло, кажется, очень здорово», – приводит «Р-Спорт» слова Гудковой.

Напомним, Гудкова победила другую представительницу России – Виолетту Колобову – в четвертьфинале. В финале Гудкова нанесла поражение Еве Нелип из Польши.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гудкова выиграла золото чемпионата мира в личном турнире шпажистокРоссийская фехтовальщица Татьяна Гудкова стала чемпионкой мира в личном турнире шпажисток.«Сезон после Игр нужен на налаживание отношений». Кто развивает наше фехтование«Сезон после Игр нужен на налаживание отношений». Кто развивает наше фехтованиеПолномочия тренера Анджело Маццони после Олимпиады в Рио расширились: теперь он главный по всей российской шпаге.Медведев поздравил Мустафину и российских шпажисток с олимпийскими медалямиПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских призеров Олимпиады. Он адресовал поздравления гимнастке Алие Мустафиной и женской сборной России по фехтованию на шпаге.Виолетта Колобова: Мельдоний в наших сердцах, его не найдет ни один допинг-контрольРоссийская шпажистка Виолетта Колобова после завоеванной бронзовой медали в командных соревнованиях на Олимпиаде в Рио пошутила по поводу мельдония.Виолетта Колобова: В Токио цель прежняя – олимпийское золотоБронзовый призер Олимпийских игр в командном турнире шпажисток Виолетта Колобова рассказала о победе над Эстонией в матче за третье место олимпийского турнира.
Футбол
Ростовский сюрприз – 300 поражений в чемпионатах России
Футбол
Гол Садаева принес «Ахмату» победу в Ростове-на-Дону
Футбол
Юрий Калитвинцев: Надеюсь, что Соу сможет сыграть в следующем матче
Футбол
Юрий Калитвинцев: Из-за мыслей о том, как забить, пропустили гол
все новости
Виолетта Колобова
Виолетта Колобовавсе новости