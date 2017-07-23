Олег Кононов: В перерыве пришлось поговорить с футболистами

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов подвел итоги матча против «Ростова» (1:0).

- Первый тайм мы провели не лучшим образом, но и «Ростов» не создавал нам особых проблем. Игра получилась закрытой с обеих сторон. Футболисты играли на результат, старались завладеть преимуществом. «Ростов» хорошо прессинговал, закрывал зоны.

- В перерыве пришлось поговорить с футболистами. Я им сказал, что нужно больше двигаться, открываться. После этого мы стали переигрывать «Ростов» в определенных моментах. конце матча сил не хватало, с трудом сдерживали атаки соперника. При этом нам удалось хорошо сыграть в обороне, - сказал Кононов.