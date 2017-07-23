Олег Кононов: В перерыве пришлось поговорить с футболистами
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов подвел итоги матча против «Ростова» (1:0).
- Первый тайм мы провели не лучшим образом, но и «Ростов» не создавал нам особых проблем. Игра получилась закрытой с обеих сторон. Футболисты играли на результат, старались завладеть преимуществом. «Ростов» хорошо прессинговал, закрывал зоны.
- В перерыве пришлось поговорить с футболистами. Я им сказал, что нужно больше двигаться, открываться. После этого мы стали переигрывать «Ростов» в определенных моментах. конце матча сил не хватало, с трудом сдерживали атаки соперника. При этом нам удалось хорошо сыграть в обороне, - сказал Кононов.
Матч
Голы
Садаев 54 (0:1).
Состав
Ростов: Абаев, Вилюш, Устинов (Паршивлюк, 81), Юсупов, Мевля, Байрамян, Гацкан, Калачёв (Зуев, 71), Могилевец, Майер (Думбия, 64), Бухаров
Ахмат: Городов, Сампайо, Уциев, Семёнов, Анхель, Родолфо (Роши, 65), Иванов, Мохаммади, Балай (Садаев, 46), Лео, Митришев (Бериша, 76)
Предупреждения:
Думбия, 90 - Сампайо, 27; Лео, 40; Родолфо, 62; Бериша, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
23 июля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция