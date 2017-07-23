Россияне Полянский и Прасолов попали в призеры этапа Кубка мира по триатлону
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тишайвароше (Венгрия) прошел
этап Кубка мира по триатлону. В число призеров попали российские спортсмены
Дмитрий Полянский и Илья Прасолов.
Полянский занял второе
место, Прасолов – третье. Победу у мужчин одержал венгр Бенке Бичак. У
женщин победу одержал американец Рени Томлин. Второй стала француженка Леони
Перье, третьей – голландка Майке Келерс.
Триатлон. Кубок мира
Тишайварош
(Венгрия)
Мужчины
1. Бенке Бичак (Венгрия) 54.58.2
2. Дмитрий Полянский (Россия) 55.13
3. Илья Прасолов (Россия) 55.18
Женщины
1. Рени Томлин (США) 1:00.45
2. Леони Перье (Франция) 1:00.46
3. Майке Келерс (Голландия) 1:00.51…
21. Анастасия Абросимова (Россия) 1:02.26…
24. Елена Данилова (Россия) 1:02.42.
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