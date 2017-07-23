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Россияне Полянский и Прасолов попали в призеры этапа Кубка мира по триатлону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тишайвароше (Венгрия) прошел этап Кубка мира по триатлону. В число призеров попали российские спортсмены Дмитрий Полянский и Илья Прасолов.

Полянский занял второе место, Прасолов – третье. Победу у мужчин одержал венгр Бенке Бичак. У женщин победу одержал американец Рени Томлин. Второй стала француженка Леони Перье, третьей – голландка  Майке Келерс.

Триатлон. Кубок мира

Тишайварош (Венгрия)

Мужчины

1. Бенке Бичак (Венгрия) 54.58.2

2. Дмитрий Полянский (Россия) 55.13

3. Илья Прасолов (Россия)  55.18

Женщины

1. Рени Томлин (США) 1:00.45

2. Леони Перье (Франция) 1:00.46

3. Майке Келерс (Голландия)  1:00.51…

21. Анастасия Абросимова (Россия) 1:02.26…

24. Елена Данилова (Россия) 1:02.42.

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