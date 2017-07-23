Рублев победил на турнире в Умаге, выиграв первый титул в карьере
74-я ракетка мира
Андрей Рублев стал победителем турнира ATP Plava Laguna Croatia Open в Умаге
(Хорватия).
В финале 19-летний Рублев нанес поражение Паоло Лоренци из Италии (6:4, 6:2), который занимает 34-е место в рейтинге ATP.
Отметим, что Рублев попал в основную сетку как lucky looser. Во втором круге квалификации российский теннисист потерпел поражение от Аттилы Балаша из Венгрии.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open
Призовой фонд 482 060
евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Андрей Рублев (Россия,
LL) – Паоло Лоренци (Италия, 4) – 6:4, 6:2
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