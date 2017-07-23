Сергей Курдюков: «Тур де Франс» был адской нагрузкой для меня как для профессионала

Комментатор русскоязычной версии телеканала Eurosport Сергей Курдюков поделился своими впечатлениями после завершения веломногодневки «Тур де Франс».

«Да, были промежуточные этапы, в спортивной содержательности безнадежно уступавшие своим аналогам на «Джиро» и «Вуэльте». Это проклятье «Тура», гонки, посредством которой нужно продать себя и рекламный продукт по максимальной цене, в которой позарез надо выигрывать, но категорически нельзя ошибиться. Но это началось не сегодня и даже не вчера. Организаторы ищут верный баланс – и продолжат это делать, с нашей помощью. И в любом случае, стремительно несущиеся по извилистым дорогам отрывы и залитые солнцем пейзажи многоликой Франции в сотни раз лучше всех тех помоев, которые льются с телеэкрана большую часть времени и в которых с удовольствием купается публика.

Это была адская нагрузка для меня как профессионала, в разы большая, чем на любом из предыдущих Туров. И я бы десять тысяч раз осип и сдулся, если бы не…велоспорт. Который снова в полной мере интегрирован в мою жизнь.

Не один год «Тур» был тем рубежом, с которого начинался полный развал. Спать когда и сколько придется, не есть, а перехватывать, тренироваться – ну, если только выпадет изредка возможность. Дело от этого ни в малейшей степени не выигрывало, но при этом уходила энергия, бездарно тратилось здоровье, медленно улетучивалась мотивация. Я тихо закипал, но это был какой-то замкнутый круг, не подлежащий попыткам разрыва, на все был один ответ: что поделать, это «Тур»…

Но я сказал себе: «Хватит!». Тренировки – каждое утро, пусть короткие, но с качественной разнообразной работой. Отбой – в районе полуночи. Категорическое «нет» выворачивающему наизнанку ору на пустой желудок, питание во время трансляции – по той же модели, что и по ту сторону экрана, в гонках – в несколько маленьких порций, во время рекламных пауз. И, знаете, мне впервые за долгое время ни разу не пришлось заставлять себя выходить на охоту за информацией, я с огромным интересом, ненасытно ее поглощал – потому что это было естественным продолжением образа жизни на этой гонке. Жить в своеобразном коконе, не отвлекаться, не психовать. Жить «Туром». Все почти так же, как у участника.

И мы доехали. Вроде бы даже с неплохим результатом.:) Давайте поздравим друг друга. И – поехали дальше!», - написал Курдюков на своей странице в Facebook.

Напомним, что победу в общем зачете «Тур де Франс» одержал британец Кристофер Фрум.