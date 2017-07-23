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Сергей Курдюков: «Тур де Франс» был адской нагрузкой для меня как для профессионала

Источник:  FacebookКомментарии

Комментатор русскоязычной версии телеканала Eurosport Сергей Курдюков поделился своими впечатлениями после завершения веломногодневки «Тур де Франс».

«Да, были промежуточные этапы, в спортивной содержательности безнадежно уступавшие своим аналогам на «Джиро» и «Вуэльте». Это проклятье «Тура», гонки, посредством которой нужно продать себя и рекламный продукт по максимальной цене, в которой позарез надо выигрывать, но категорически нельзя ошибиться. Но это началось не сегодня и даже не вчера. Организаторы ищут верный баланс – и продолжат это делать, с нашей помощью. И в любом случае, стремительно несущиеся по извилистым дорогам отрывы и залитые солнцем пейзажи многоликой Франции в сотни раз лучше всех тех помоев, которые льются с телеэкрана большую часть времени и в которых с удовольствием купается публика.

Это была адская нагрузка для меня как профессионала, в разы большая, чем на любом из предыдущих Туров. И я бы десять тысяч раз осип и сдулся, если бы не…велоспорт. Который снова в полной мере интегрирован в мою жизнь.

Не один год «Тур» был тем рубежом, с которого начинался полный развал. Спать когда и сколько придется, не есть, а перехватывать, тренироваться – ну, если только выпадет изредка возможность. Дело от этого ни в малейшей степени не выигрывало, но при этом уходила энергия, бездарно тратилось здоровье, медленно улетучивалась мотивация. Я тихо закипал, но это был какой-то замкнутый круг, не подлежащий попыткам разрыва, на все был один ответ: что поделать, это «Тур»…

Но я сказал себе: «Хватит!». Тренировки – каждое утро, пусть короткие, но с качественной разнообразной работой. Отбой – в районе полуночи. Категорическое «нет» выворачивающему наизнанку ору на пустой желудок, питание во время трансляции – по той же модели, что и по ту сторону экрана, в гонках – в несколько маленьких порций, во время рекламных пауз. И, знаете, мне впервые за долгое время ни разу не пришлось заставлять себя выходить на охоту за информацией, я с огромным интересом, ненасытно ее поглощал – потому что это было естественным продолжением образа жизни на этой гонке. Жить в своеобразном коконе, не отвлекаться, не психовать. Жить «Туром». Все почти так же, как у участника.

И мы доехали. Вроде бы даже с неплохим результатом.:) Давайте поздравим друг друга. И – поехали дальше!», - написал Курдюков на своей странице в Facebook.

Напомним, что победу в общем зачете «Тур де Франс» одержал британец Кристофер Фрум.

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