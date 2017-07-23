Российские сумоисты Маргиев и Полякова завоевали два золота на Всемирных играх
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На всемирных играх во Вроцлаве (Польша) прошли соревнования
по сумо. Сборная России завоевала две
золотые медали.
В открытой весовой категории у мужчин победу одержал
представитель России Василий Маргиев. В
финале он оказался сильнее еще одного россиянина Батыра Алтыева.
В открытой категории у
женщин золото завоевала российская спортсменка Анна Полякова. В финале
ей удалось победить украинку Иванну Березовскую. Бронза в активе россиянки
Ольги Давыдко, которая победила представительницу Венесуэлы Марию Седеньо.
Всемирные игры - международные комплексные соревнования по видам
спорта, не входящих в программу Олимпийских игр. Проводятся раз в четыре года.
В текущем году соревнования пройдут с 20 по 30 июля.
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