Российские сумоисты Маргиев и Полякова завоевали два золота на Всемирных играх

На всемирных играх во Вроцлаве (Польша) прошли соревнования по сумо. Сборная России завоевала две золотые медали.

В открытой весовой категории у мужчин победу одержал представитель России Василий Маргиев. В финале он оказался сильнее еще одного россиянина Батыра Алтыева.

В открытой категории у женщин золото завоевала российская спортсменка Анна Полякова. В финале ей удалось победить украинку Иванну Березовскую. Бронза в активе россиянки Ольги Давыдко, которая победила представительницу Венесуэлы Марию Седеньо.

Всемирные игры - международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящих в программу Олимпийских игр. Проводятся раз в четыре года. В текущем году соревнования пройдут с 20 по 30 июля.